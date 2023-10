Anita Olivieri è gelosa del rapporto di amicizia tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi? La risposta è sì, anche la bionda manager romana maschera questa suo stato d’animo provando a fornire una versione distorta della realtà.

Avendo notato la complicità tra l’attrice e il concorrente calabrese, Anita confida ad Arnold di avere dei dubbi su questo inaspettato avvicinamento e, amareggiata, teme che Beatrice abbia deciso di stringere amicizia con Giuseppe solo per strategia. “Io non mi fido di lei”, esclama, aggiungendo di averlo già messo in guardia.

Iniziato come un flirt “fasullo”, il rapporto tra la Luzzi e Garibaldi sembra essersi evoluto in uno spontaneo legame di amicizia, che si è trasformato in sostegno nel momento in cui l’attrice si è trovata sott’attacco.