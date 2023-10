La puntata del Grande Fratello del 5 ottobre si è aperta con il racconto sulle liti scoppiate nella Casa negli ultimi giorni. Nello specifico, Beatrice Luzzi si è ritrovata (di nuovo) ai ferri corti con Massimiliano Varrese e Alex Schwazer.

Lo scontro tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese

In settimana, l’attore aveva definito la collega come una “bambina viziata che manipola per ottenere ciò che vuole”, e ha detto chiaramente di “non sopportarla più”. Alfonso Signorini, in diretta, ha detto di essere rimasto colpito da una frase pronunciata da Beatrice: “Massimiliano sa che io so chi è lui". Quindi le ha chiesto di essere più chiara. La sua risposta è stata: “Chi è Massimiliano Garrese? Anzi, Varrese, come ti chiami. È una persona individualista e sta facendo un gioco sporco nei miei confronti. Possibile che non abbia altro da fare che fare la guerra a me?”. "Sono annoiato e stufo di questa situazione con Beatrice, sta diventando nociva nella casa. È una settimana che non considero Beatrice, ho cercato di interrompere questo andazzo perché è diventato un malessere molto pericoloso", ha commentato Varrese.

Cesara Buonamici bacchetta Beatrice Luzzi

Anche Cesara Buonamici ha bacchettato Beatrice Luzzi, sostenendo che in fondo sia anche lei responsabile delle critiche che le piovono addosso ogni giorno nella casa: “Sei lì per scelta, eppure sembra sempre che tu sia estranea al gioco. Ti sei messa in testa di fare saltare i nervi a tutti? Ogni cosa diventa motivo di contrasto. Sei tu così?”. L'attrice ha replicato: "Tutte queste cose che sembrano spigoli creati da me, vengono amplificati perché sono io. In realtà, non c'è nulla di grave". Cesara Buonamici ha continuato: "È tutto gratuito ciò che dicono di te o ci metti del tuo?". La concorrente ha ammesso: “Sicuramente c'è del mio, però un conto è del mio in malafede, strumentale e strategico, un conto è se sono diversa, ironica, tagliente, uno dovrebbe accettare la diversità".

L'opinionista si è rivolta anche a Fiordaliso: "Secondo te Beatrice si sente superiore a tutti?". L'artista, tuttavia, ha detto che non è così: "No, superiore no, è una donna spigolosa. Non siamo tutti contro di lei, è lei che è contro tutti. Non lascia scampo, non fa respirare".