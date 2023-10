Tommaso Zorzi finisce al pronto soccorso. Brutta disavventura per il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip che, durante un viaggio a Bologna, ha avvertito un forte dolore alla gamba.

"Sono entrato in ospedale per una sospetta trombosi"

“Ragazzi, ora ve lo dico. Sono stato al pronto soccorso per la mia gamba”, spiega ai follower in una storia in cui racconta come è andata. Ore di paura per l’ex vippone finito in ospedale per un problema alla gamba. “Sono entrato per una sospetta trombosi, la serenità ve la lascio solo immaginare – spiega Tommaso Zorzi ai fan -. Mi hanno dimesso poco fa. Non è una trombosi, è un’infezione: devo farmi l’antibiotico. Sto bene però”. Zorzi ha poi postato la foto: “La gamba era così” ha scritto, mostrando il gonfiore.

Nelle sue stories, Tommaso Zorzi lamentava da qualche giorno un certo fastidio alla gamba. Le camminate tra Roma e Bologna non avevano certo migliorato i sintomi e così alla fine l’influencer milanese, che aveva raccontato di essere caduto durante la Fashion Week, per rassicurarsi si è recato in pronto soccorso. Dopo lo spavento iniziale quando è stato sospettata una trombosi, Zorzi è stato rassicurato: si tratta di un’infezione curabile con la terapia antibiotica.