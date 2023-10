Paolo Masella esce allo scoperto e dichiara apertamente il suo interesse per Anita Olivieri. Il macellaio romano si è confidato con Angelica Baraldi in giardino. La ragazza cerca di indagare sull’inquilino e sui suoi interessi nei confronti di alcune compagne di avventura, e le chiede cosa ne pensa della bionda manager romana.

“Esteticamente è bella, ma non abbiamo ancora parlato”, dice Paolo. “Ti posso dire è interessante, ma no che mi piace”, puntualizza. Il macellaio racconta che, per il suo modo di essere, fa fatica ad aprirsi alle persone e fa fatica a dichiarare apertamente i propri sentimenti. Poi ammette di provare un interesse anche nei confronti di Letizia Petris, ma dice di non volersi esporre per rispetto alla situazione sentimentale della coinquilina.

Ieri sera, intanto, Anita non ha bocciato l’idea di una possibile liaison con Paolo: “Detto proprio sinceramente, a parte che c’è l’altra questione che mi hanno detto, ovvero che a Valentina piace Paolo. Non si capisce però, io non mi ci metto proprio. Il problema si sta ponendo da quando so questa cosa, perché io lo sto evitando ancora di più. Mi godrei la cosa per come viene, sinceramente… Il problema è che uno come lui, per quanto fa tutto quello che ci vuole tanto ad affezionarsi, alla fine secondo me è facile che lui si prenda. Non ho fatto niente e guarda come sta”.