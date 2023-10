Paolo Masella sta facendo strage di cuori nella Casa del Grande Fratello. Il macellaio romano pare abbia una certa intesa con Letizia Petris, la quale ha svelato gli apprezzamenti fatti da Paolo nei confronti di Anita Olivieri.

“Stavo cercando una sigaretta, mi sono avvicinata a cercarla e ho sentito nel gruppo dei maschi che stavano parlando di Anita. Poi ho visto Samira che è venuta e si è seduta. Loro dicono: ‘Secondo te di chi parliamo?’. E Samira: ‘Anita’. Paolo ha detto: ‘No, stavo dicendo che quando l’ho vista col fisico perfetto i miei occhi hanno fatto tipo tergicristallo’. Quindi io, Letizia, non è che sto convincendo Anita, sto dicendo che dal momento che c’è un’apertura… no?”.

Anita non ha bocciato l’idea, ma ha svelato di aver colto l’interesse di Valentina Modini nei confronti di Masella: “Detto proprio sinceramente, a parte che c’è l’altra questione che mi hanno detto, ovvero che a Valentina piace Paolo. Non si capisce però, io non mi ci metto proprio. Il problema si sta ponendo da quando so questa cosa, perché io lo sto evitando ancora di più. Mi godrei la cosa per come viene, sinceramente… Il problema è che uno come lui, per quanto fa tutto quello che ci vuole tanto ad affezionarsi, alla fine secondo me è facile che lui si prenda. Non ho fatto niente e guarda come sta”.

“A me paolo interessa. Ufficiale. Lo abbiamo conclamato stasera – ha detto Valentina -. Esteticamente sì, ma di testa poi, simpatico, leggero…”.