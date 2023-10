Tutto pronto per la diciottesima edizione di Ballando con le Stelle, che andrà in onda su Rai Uno a partire da sabato 21 ottobre.

Intervistata dal settimanale Chi, Milly Carlucci spera che questa sarà il “Miglior Ballando di sempre”: “La strada è ancora lunga, ma non c’è gioia più grande di vedere finalmente completata l’opera che ho progettato per un anno intero”.

Il nuovo cast è probabilmente il migliore di sempre: “Mi auguro che sia così. Hanno tutti una carriera interessante e attraverso loro proveremo a raccontare il mondo che c’è fuori. Sarà la stagione delle storie, del sorriso, del divertimento, ma anche dei ricordi e della commozione”. Sulla giuria, invece, Milly ha ammesso: “E’ stato scritto e detto di tutto. Quello che nessuno racconta è che quando finisce un’edizione, nel ricominciare dobbiamo sempre confrontarci con l’azienda che ci permette di andare in onda. Detto ciò, trovo che la giuria di Ballando sia la migliore in assoluto. Tra conflitti e frizioni, riesce sempre a trovare una sintesi perfetta. Quindi, squadra che vince non si cambia”.

A proposito invece del possibile arrivo in giuria di Sonia Bruganelli: “Sui social scrivono molto cose che spesso non corrispondono a verità”. E sulla possibile presenza di Barbara D’Urso: “Lei, tra l’altro, mi sta citando due donne che stimo moltissimo, ma le garantisco che, al momento, si tratta solamente di un mero gossip sui social”.