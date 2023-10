Maria Esposito è la famosissima Rosa Ricci di Mare Fuori. La serie tv targata Rai, ambientata a Napoli, ha portato alla ribalta una serie di giovanissimi talenti, seguitissimi anche sui social.

Molto si è discusso sulla vita sentimentale della giovanissima attrice partenopea. Maria era impegnata con un altro attore della serie, Antonio Orefice, che interpreta Totò, responsabile della morte della moglie di Carmine, Nina. Ma tra i due le cose non sono andate per il verso giusto, con la Esposito che aveva parlato della loro rottura lasciando intendere di non essere stata lei la principale responsabile.

A quanto pare, a distanza ormai di diversi mesi, Maria avrebbe voltato pagina. Stando a quanto riportato dalle Chicche di Gossip di Chi Magazine, la nuova fiamma di Maria Esposito sarebbe Gennaro Lillo, un noto tiktoker. “Maria Esposito, alias Rosa Ricci di Mare Fuori, è volata ad Ibiza per un evento dove era guest star. Ma l’attrice non era da sola. Accanto a lei Gennaro Lillo, in arte Jey Lillo, illusionista che spopola su TikTok. I due si frequentano da un mese”.