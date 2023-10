“Nel prossimo anno, a gennaio, arriverà Giletti. Credo ci sia molta mobilità nel sistema televisivo italiano in questo momento. Ci stiamo scambiando un po’ di persone. Oggi ha fatto un video divertente dicendo ‘Riparto da zero’, questo vuol dire che ritornerà. Nel prossimo anno lo vedremo”. Lo annuncia Roberto Sergio, amministratore delegato della Rai, in occasione di Ceo for Life 2023.

Giletti e la gag con Fiorello

Il giornalista questa mattina era apparso sui profili social di Fiorello, protagonista di una gag che sembrava annunciare indirettamente lo sbarco in Rai dopo l’addio a La7: “Il direttore generale mi aveva detto: ‘Guarda che se vuoi tornare in Rai per noi ottimo, porte aperte, solo che devi fare un passo indietro, devi ripartire dal basso’. Va bene, nessun problema”. Nel video, Giletti è impegnato a montare lo studio del programma Viva Rai2 al Foro Italico a Roma: “Poi ci si mette Fiorello che mi dice: ‘Ti do una mano Massimo, ti do una mano io’ …ecco, ma iniziare dal basso per ricostruire il glass di Viva Rai2! me lo potevi risparmiare, anche se mi fa piacere – aggiunge Giletti -. Hai capito Fiore? Il glass di Viva Rai2 costruito anche da Giletti, 6 novembre, ciao!”.