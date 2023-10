Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova sono sempre più innamorati e non hanno alcuna intenzione di nascondersi. I due passeggiano per le strade di Torino, come documentato dal settimanale Chi in edicola oggi, che ha pubblicato alcuni scatti dell’ex vippona e del calciatore dei granata.

Per molti poteva apparire come un flirt estivo, tenuto inizialmente nascosto dagli occhi indiscreti dei fotografi, anche se in realtà i due sono stati beccati insieme proprio dagli occhi indiscreti da cui cercavano di nascondersi. Passato qualche mese, non hanno esitato a rendere pubblica la loro relazione che, a quanto pare, procede a gonfie vele. La Di Benedetto fa spesso Milano – Torino, dove sono iniziate anche le prove di convivenza tra i due, dal momento che il calciatore gioca proprio per la squadra della città e, quindi, è solito restare lì, se non quando va in trasferta. Ed eccoli, infatti, intenti a fare la spesa, con tanto di buste e cassette d'acqua da portare a casa. Alcuni avevano fatto emergere qualche perplessità pensando che la differenza d'età, tra i due, potesse essere un intralcio, ma non è stato così, anche perché si tratta solamente di sette anni: Bellanova ne ha 21, mentre l'ex vincitrice del Grande Fratello Vip, 28.