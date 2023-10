Gabriele Parpiglia, nel corso di una nuova puntata di Casa ADL, ha parlato di alcune voci che si starebbero rincorrendo da alcune settimane e che riguarderebbero Giulia De Lellis.

Il giornalista ha accennato ad una presunta crisi tra l’influencer e il suo compagno Carlo Beretta. Alle parole di Parpiglia sono seguite quelle di Amedeo Venza, che ha raccontato che i due sarebbero in crisi per via della suocera (la mamma dell’imprenditore).

Non è la prima volta che la coppia si ritrova al centro del gossip. Alcuni mesi fa, infatti, si era addirittura parlato di un possibile ritorno di fiamma con Andrea Damante, e il web aveva persino vociferato di alcuni tradimenti ai danni di Beretta ed Elisa Visari. Indiscrezioni rispedite al mittente dalla De Lellis.