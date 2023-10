Dopo l’annuncio del cast ufficiale della nuova edizione di Pechino Express, sono stati diffusi anche i nomi delle coppie che parteciperanno alla nuova edizione del game show in onda su Sky.

“Check-in fatto. Ecco i ‘segni particolari’ delle otto coppie in partenza per la Rotta del Dragone.

Fabio ed Eleorora Caressa sono i #CARESSA. Non condividono solo il cognome, la casa e l’amore, ma la stessa curiosità di spingersi oltre i loro limiti in un viaggio al limite.

Damiano e Massimiliano Carrara sono fratelli, amici e colleghi. Per questo viaggio sono i #PASTICCIERI e sono pronti a sostituire (solo per il momento) la spatola e la sac à poche con la radiolina e la mappa.

Artem e Antonio Orefice potevano chiamarsi solo così: i #FRATM. Nessuno di noi avrebbe accettato un altro nome per loro. Sono molto carichi anche se in Laos non ci sta ‘o mar for.

Dalla Romagna con furore: Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi sono i #ROMAGNOLI. Passare dalla Rotta della Piadina alla Rotta del Dragone è stato un attimo, non ce ne siamo nemmeno accorti.

Nancy Brilli e Pierluigi Iorio sono i #BRILLANTI. Siamo sicuri che alla loro luce e alla loro simpatia nessuno potrà mai negare un aiuto.

Quando un “Super” incontra una “Schiacciata” nascono i #GIGANTI. Loro sono Kristian Ghedina e Francesca Piccinini, due atleti che si uniscono in una nuova disciplina: Pechino Express!

Chi trova un amico trova un tesoro e se ci vai anche a Pechino Express hai fatto bingo! Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo sono le #AMICHE e sono pronte a spaccare.

#ITALIAARGENTINA sembra la finale dei mondiali di calcio, ma è la coppia formata da Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi: non sono una contro l’altra, ma insieme verso l’avventura.