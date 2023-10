Le rivelazioni scioccanti di Sophie Codegoni in merito alla rottura con Alessandro Basciano hanno scatenato un vero e proprio terremoto sui social.

Amedeo Venza, esperto di gossip nonché amico dei Basciagoni, ha deciso di intervenire alla luce delle dichiarazioni fatte dall’ex vippona a Verissimo, la quale ha accusato il suo ex di averla tradita e di aver preferito farsi un sonnellino piuttosto che assistere al parto.

L'amico dei Basciagoni: "Non potevo mai sapere!"

“Inutile che mi taggate su Twitter o mi scrivete in direct! Ho seguito la puntata, e quello che Sophie ha raccontato sono cose molto gravi che OVVIAMENTE non potevo mai sapere! Ma dall’altra parte penso (credo sia giusto così) ci dovrebbe essere una persona con il proprio diritto di replica per confermare o smentire tutto quello che è stato detto! Detto ciò vero o non vero io non so nulla e non ho neanche mai chiesto robe di questo genere.

La questione dell’aeroporto idem! Sapevo quello che mi era stato detto non sapevo nulla del viaggio ecc… E comunque le poche volte che li ho visti insieme li ho sempre visti innamorati e felici! Detto questo io sono amico di entrambi, a me nessuno dei due ha fatto mai un torto, anzi! Quindi VI CHIEDO una cosa: quando due vostri amici si lasciano, voi cosa fate? Scegliete chi sputare in faccia? O continuate ad essere amici di entrambi??? Detto questo io continuo la mia vita fatelo anche voi!”.

Dopo aver messo queste storie, però, ne ha caricata anche un’altra in compagnia di Alessandro Basciano scattata durante l’ennesimo dj-set dell’ex vippone in una discoteca nel foggiano.