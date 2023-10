Nella Casa del Grande Fratello, Paolo Masella si è ufficialmente dichiarato a Letizia Petris, rivelandole di aver iniziato a provare per lei qualcosa in più di una semplice amicizia.

La concorrente, nonostante sia fidanzata da tre anni, non si è sbilanciata, e ha chiesto al macellaio romano come dovesse comportarsi per non farlo soffrire, augurandosi che i due possano riuscire a trovare un equilibrio per non perdere la loro amicizia.

Ma, poco fa, Paolo ne ha parlato con Alex Schwazer ribadendo che, nonostante sia attratto da Letizia, è consapevole che tra loro non potrà mai succedere niente. Innanzitutto perché lei è fidanzata, ma anche perché secondo il macellaio lei non è la persona adatta a lui: “Se io piaccio a lei? Non lo so, ma sai che in questi giorni due giorni che non ci ho parlato mi sono accorto di tante cose. Quando io mi infastidisco di una persona la cancello, davvero… Invece con lei non ci sono riuscito. Parlando con Letizia le ho detto che sì c’è un’attrazione, che mi piace, però resto sempre delle mie idee, cioè che non ci provo con una ragazza fidanzata primo, e secondo che da quello che ho potuto vedere fino ad ora, non è la persona adatta a me, quello lo ammetto comunque, però non per questo non mi può piacere. Letizia ha tutto quello che manca a me, è l’opposto del mio carattere”.