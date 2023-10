Che Massimiliano Varrese abbia perso la testa per Heidi Baci non è di certo una novità. Così come il fatto che la concorrente di origini albanesi ricambi in qualche modo le attenzioni dell’attore.

Nella Casa del Grande Fratello, però, nelle ultime ore, è emersa tutta la gelosia di Varrese per la ritrovata sintonia tra Heidi e Vittorio Menozzi. Ieri sera, la Baci e Varrese hanno avuto l’ennesimo faccia a faccia proprio in seguito al chiarimento avuto dalla ragazza con il modello originario di Parma.

Varrese geloso del rapporto tra Heidi e Vittorio

“Sì, abbiamo chiarito, Non avevamo mai parlato fino ad ore, zero. E’ un discorso di pace, amicizia, bellissimo, abbiamo chiarito”. “Me lo auguro, mi sto innervosendo – tuona Massimiliano -. Anzi, sono molto nervoso devo essere sincero. Dico, è tutto il giorno che ronza come un moscone finché non bracca”. “Ma tutto a posto Massimiliano? Ma quando mai bracca? Io non l’ho visto mai oggi, lo sto vedendo adesso”, replica Heidi.

“Sì, sveglia! Ho 47 anni, non 23. Secondo me si deve chiarire le idee un attimo. Io ho una testa pensante, osservante e riflessiva. Io fino ad adesso sono stato zitto e calmo, a me interessa quello che pensi tu, lui si deve chiarire le idee”, incalza Varrese, che poi ha aggiunto: “No vabbè, dai. Io abbandono la Casa, non ce la faccio più. Heidi io voglio stare appiccicato a te, dalla mattina alla sera, e non lo faccio perché a te dà fastidio. Io quello che faccio sbaglio”.

Heidi demolisce Varrese

Pochi minuti fa, c’è stata una nuova discussione tra Massimiliano e Heidi. “Io non sono geloso di Vittorio, punto”, ha detto l’attore. “Cos’hai detto? Ma se ieri eri arrabbiatissimo. Tu sei gelosissimo e sei stato gelosissimo ieri sera che io ho parlato con lui mezz’ora. Però io ti dico che parlo con chi voglio, quando voglio e per quanto tempo io voglio. Così siamo chiari su questo”. Varrese, dopo qualche istante di silenzio, si è dileguato. Poco dopo, l'attore ha iniziato a dare di matto in giardino sfogandosi con Ciro Petrone (video in basso).