Nell’ultima puntata di Domenica In, Mara Venier ha invitato in studio Milly Carlucci e la giuria di Ballando con le Stelle. Selvaggia Lucarelli ne ha approfittato per lanciare una frecciatina a due concorrenti, uno della passata edizione e uno di quest’anno.

Commentando la partecipazione di Wanda Nara, Selvaggia ha tirato una stoccata a Luisella Costamagna, vincitrice della passata edizione del dancing show: “Anche lei ha detto che non sa ballare, che non ha ritmo, poi balla con Pasquale. Allora sono le premesse per vincere”.

La Lucarelli ha poi proseguito parlando di Wanda: “Ballando è sempre una sorpresa. Personaggi che dovevano essere molto vivaci, brillanti e regalare molto di sé, poi magari deludono. Quindi lei in realtà ha questo svantaggio. Parte con aspettative molto alte. I personaggi che arrivano con questa fama che li precede hanno un compito molto difficile, che è quello di non deludere le aspettative che hanno creato. Poi lei è sempre molto schermata, dai filtri, da gossip e dal resto. Comunque ha qualcosa da perdere. Quando arrivi con una grande fama, o confermi quello che ti porti dietro o deludi. Noi ce l’aspettiamo bomba sensuale, allegra, divertente, una che risponde alla giuria e poi magari è un pesce lesso”.

Selvaggia ha anche tirato una frecciatina a Teo Mammucari: “Dalla clip ho la sensazione che le battute di Teo Mammucari mi faranno rimpiangere le barzellette di Iva Zanicchi. Poi magari sbaglio”.