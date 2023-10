L’uscita dalla Casa del Grande Fratello di Heidi Baci ha stravolto gli equilibri interni al loft di Cinecittà e ha scioccato gli inquilini. Su tutti Massimiliano Varrese, coinvolto in prima persona nella vicenda, che dopo l’abbandono dell’ormai ex concorrente di origini albanesi, è entrato in crisi e starebbe pensando di lasciare a sua volta il reality show.

Dopo lo sfogo tra le lacrime con Ciro Petrone, e la solidarietà mostrata nei suoi confronti dalla sua più acerrima nemica, Beatrice Luzzi, Massimiliano sembrerebbe intenzionato a replicare il gesto compiuto nella notte da Heidi dopo lo scioccante confronto avuto con suo padre. A tal riguardo, un video confermerebbe l’intento dell’attore di lasciare la Casa: “Non vedo più niente di normale qui dentro”, dice rivolgendosi ad Anita Olivieri. Quest’ultima lo invita a non compiere scelte azzardate: “Ti prego Max, datti tempo, ti prego… fallo anche per noi, per noi ragazze, per noi donne. Se te ne vai che cosa hai risolto? Niente! Per tua figlia Max, devi stare qua…”. La regia cambia repentinamente inquadratura attuando una delle tante censure di queste ore.

Poco dopo, Varrese si è dedicato alla lista della spesa settimanale. Giampiero Mughini, una delle new entry, gli ha domandato come stesse di umore e l’attore ha replicato: “Di carattere sono uno molto tosto, tuttavia posso dire che da 1 a 10 sto 5. Sto riflettendo molto perché quello che è successo ieri sera è molto grave per me, quindi adesso devo un attimo…”. Ancora una volta però la regia ha prontamente censurato la conversazione.