Giuseppe Garibaldi è senza dubbio uno dei protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello. La sua storia d’amore con Beatrice Luzzi sta appassionando i telespettatori, anche se alcuni ritengono che quella del bidello calabrese sia esclusivamente una strategia per accaparrarsi clip e hype.

Intanto, nelle ultime ore, Giuseppe sta vivendo alcune vicissitudini dal punto di vista della salute. Durante una conversazione con Fiordaliso, la cantante si è mostrata preoccupata, spronandolo a farsi vedere da un medico: “Ti fai vedere da un dottore? Ti viene da vomitare anche un po’, vero?”.

Giuseppe ha confermato di essere stato visto da un medico ma di non aver avuto buone notizie sul suo attuale stato di salute: “Mi son fatto vedere e mi ha detto che sono combinato male infatti mi ha dato…”. La cantante ha quindi ribadito la sua preoccupazione alla luce dei mancati miglioramenti: “Per quello che ti ha dato queste due pasticche? Non ti stan facendo niente…“No”, ha confermato il bidello. Possibile che la sua permanenza nella Casa possa essere a rischio? Difficile a dirsi, ma se la situazione non dovesse migliorare è ipotizzabile che la produzione lo faccia uscire per effettuare dei controlli più approfonditi.