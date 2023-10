L’inaspettato ritiro di Heidi Baci dal Grande Fratello ha scosso gli inquilini della Casa. Dopo un acceso confronto con suo padre Genti, in cui quest’ultimo le ha fatto chiaramente intendere di essere contrario alla sua relazione con Massimiliano Varrese, che definito “un uomo più vecchio di lei, che le stava mancando di rispetto offendendo la sua dignità”, la ragazza ha scelto di terminare il suo percorso nel reality show condotto da Alfonso Signorini perché preoccupata di dare un dispiacere ai suoi genitori.

Da quel momento, i pareri sulla vicenda sono stati contrastanti: mentre tra i concorrenti si è diffusa l'idea che la ragazza si fosse lasciata "soggiogare" dal padre, sui social c'è chi pensa che l'uomo abbia solo cercato di consigliare a sua figlia quello che riteneva fosse il meglio per lei.

Giselda Torresan prende in giro Heidi Baci

Ieri sera, gli inquilini stavano chiacchierando e Giselda Torresan, rivolgendosi a Massimiliano Varrese, ha fatto una battuta su Heidi Baci: “Massimiliano, domani arriva mia mamma e mi dice: ‘Vieni a casa con me’”, scoppiando subito a ridere. Angelica Baraldi, che ha assistito alla scena, ha redarguito la “montanara”: “Che scema”. L'attore e ballerino, dal canto suo, ha fatto finta di nulla e ha scelto di non commentare, limitandosi a sorridere e annuire.

Nel frattempo, la 26enne pescarese ha ripreso in mano la gestione dei suoi profili social, come fanno notare alcuni utenti, le cui stories sarebbero state visualizzate dal profilo ufficiale di Heidi, tramite tag. “L’ho invitata a venire su Twitter e ha reagito con un like”, ha fatto sapere un utente, pubblicando gli screenshot delle interazioni.

Secondo quanto riportato da fonti interne al Grande Fratello a Fanpage, Heidi è ancora sotto contratto esclusivo nonostante abbia deciso di lasciare la Casa. Questo suggerisce che sia prevista la sua riapparizione su Canale 5 in un futuro prossimo. Le possibili opzioni potrebbero includere un chiarimento all’interno della Casa, un confronto in studio con Alfonso Signorini, come spesso avviene per i concorrenti eliminati, oppure un’ospitata a Verissimo.