Nella Casa del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha avuto modo di confidarsi con Mirko Brunetti, ex volto di Temptation Island entrato nel loft di Cinecittà durante l’ultima puntata.

Il 26enne rietino sembra essersi fatto un’idea delle dinamiche interne alla Casa e, durante la conversazione, ha cercato di saperne di più della storia d’amore tra l’attrice e Giuseppe Garibaldi.

Ciò che Beatrice rimprovera adesso a Garibaldi, è il fatto che finora non si sia mai realmente esposto in nessun ambito: “Questo è un gioco che richiede di vedere le persone nella loro verità, nei loro pensieri, nel loro cuore e nei sentimenti. Al di là della cultura, perché come dice lui viene da una cultura molto chiusa, devi cominciare a riconoscere. Quindi il fatto di dirgli chi vorrebbe vedere fuori dalla Casa, non è una domanda così abominevole.

Mirko, di contro, avrebbe considerato la domanda fin troppo pesante, sottolineando come ognuno abbia bisogno dei propri tempi. La Luzzi, però, non la penserebbe proprio così: “Se io lo chiedo alla persona con cui sono fidanzata, a tu per tu, nel Grande Fratello, non mi sembra così grave".

A proposito della domanda sull’eliminato però, secondo Mirko, Beatrice dovrebbe evitare di farla per non snaturare il carattere di Garibaldi. L'attrice ha però tuonato: “È difficile capire come ragiona, infatti ho preso le distanze”. Tuttavia, dopo una intensa chiacchierata, mentre Mirko si dice certo che i due insieme possano avere un valore aggiunto, Beatrice ha replicato: “Credo di poter dire avevamo”. Poi ha spiegato cosa proprio non le è andato giù: “Il fatto che lui abbia raccontato le nostre conversazioni intime è abbastanza imperdonabile”.