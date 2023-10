Clizia Incorvaia, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha raccontato di aver affrontato un aborto.

L’ex vippona è legata dal 2020 a Paolo Ciavarro, conosciuto proprio durante la quarta edizione del reality show di Canale 5, durante la quale la sorella di Micol venne squalificata. Tuttavia, il legame è proseguito anche fuori, e dal loro amore, nel febbraio 2022, è nato il piccolo Gabriele.

In occasione del 32esimo compleanno di Paolo, Clizia ha voluto dedicare un messaggio al padre di suo figlio. L’influencer ha menzionato le difficoltà che hanno dovuto affrontare in questi tre anni e mezzo, e per la prima volta ha svelato di aver vissuto un aborto: “Siamo andati contro TUTTO e TUTTI sopportando distanza, pregiudizi e tempo … affrontando tante prove che ci hanno spesso messo in difficoltà come la mia separazione e l’aborto… ma non abbiamo mai perso la FEDE e nulla ci ha reso più DEBOLI forse ci avrà fatto vacillare un attimo è vero ma oggi siamo più UNITI e INNAMORATI di prima .Ti amo mio grande amore per sempre TUA C”.

Alcuni giorni fa, incalzato da Barbara Palombelli a Forum, Paolo Ciavarro ha rivelato che la coppia si sposerà nel 2024. Celebreranno le nozze con tutti i familiari, sia quelli di Clizia che quelli di Paolo.