Sta facendo molto discutere il nuovo libro di Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, dal titolo “Le corna di una vittima”, nel quale l’autore parla - in maniera romanzata – dell’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, in questi giorni impegnata nella nuova avventura a Pechino Express.

La scorsa settimana, Gianluca ha reso pubbliche alcune delle chat con Antonella precedenti all’ingresso di quest’ultima nella Casa più spiata d’Italia, smentendo di fatto quanto dichiarato dall’ex vippona nel corso di questi mesi. Per chi non lo ricordasse, Benincasa sarebbe dovuto entrare al Gf Vip in qualità di ex della Fiordelisi, ma una denuncia per stalking da parte dei genitori di quest’ultima costrinse la produzione del reality a fare un passo indietro.

Nelle ultime ore, rispondendo alle domande dei follower, Gianluca ha detto che non ha alcuna intenzione di fermarsi in merito al racconto di quanto accaduto con Antonella e la famiglia Fiordelisi. Un utente gli ha scritto “Nel tuo libro lei la descrivi come la poverina piegata dai genitori. Ma sei sicuro che non sia la loro complice?”. “Ovvio che lo è – ha risposto Benincasa -, ma potrebbe non esserlo. E’ una questione di scelte, una sorta di compromesso: ‘io vi ascolto ma non rompetemi i cogl**ni!’”. Poi, Gianluca rivela se dopo la pubblicazione del libro qualcuno della famiglia dell’influencer campana lo abbia contattato. “Sì sì, tramite terzi – ha risposto -. Addirittura un loro collega che conosco mi ha detto che sarebbero andati oltre le vie legali. Perché legalmente è una fuffa. Sinceramente ho tremato tanto”.

Benincasa: "Fandom tossico, capisco Donnamaria. Presto nuove chat"

Un follower gli ha poi scritto che Edoardo Donnamaria, anche lui ex di Antonella, gli avrebbe tirato una frecciatina dicendo di voler avere un incontro con lui. “Magari”, ha replicato Gianluca, che poi ha aggiunto: “La situazione di Edoardo la capisco, e non è facile. Vedo una sorta di ossessione su di lui e non sarà facile gestirla. Poi, dall’altra parte hanno sempre il potere di curiosare facilmente nella vita delle persone. Gli auguro un in bocca al lupo e di uscirsene prima possibile dalla tossicità di quel fandom”.

Poi, Gianluca ha detto che il papà della Fiordelisi è “stato il primo a comprare il libro e la mamy lo sta studiando”. Infine, ha rivelato che presto pubblicherà nuove chat.