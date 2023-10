Mirko Brunetti è tornato nuovamente a parlare di Greta Rossetti nella Casa del Grande Fratello. Il 26enne rietino ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island con l’allora fidanzata Perla Vatiero ma, al falò di confronto, le loro strade si erano divise.

Poi si sono incrociati alla Milano Fashion Week, seppur solo per la durata di un evento al quale entrambi erano stati invitati. A scatenare il putiferio un messaggio tra Mirko e Perla, poi cancellato dal gieffino, che avrebbe fatto infuriare Greta, la quale ha poi deciso di mettere uno stop alla relazione.

Mentre l’ex tentatrice sta valutando il da farsi, nelle ultime ore Brunetti si è sfogato con i coinquilini, raccontato cosa ha significato per lui la conoscenza con Greta: “Appena usciti ci siamo fatti il tatuaggio. C’è scritto ‘I tuoi occhi la mia cura’, lei è tutto… E’ bellissima, ma quello è un altro discorso. E’ donna… poi ha un fascino, uno charme suo, riesce ad essere allo stesso tempo la persona più dolce e premurosa del mondo. Lei è veramente tanta, tanta roba. Ripeto, c’è proprio una connessione di cose. Ad un certo punto lei mi fa: ‘Quando si uniscono due magie?’, ed io le ho detto: Lì inizia il film’. Io le dicevo che eravamo dentro un film, perché veramente lo è stato. Una cosa molto intensa, non c’era niente di costruito. La gente mi diceva ‘Togliti il sorriso stampato in faccia!’. Avevo sempre il sorriso stampato, lei uguale”.