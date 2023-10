Nella Casa del Grande Fratello, la storia d’amore tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi è ufficialmente giunta al capolinea, con l’attrice che ha messo la parola fine dopo aver visto alcune clip in cui il bidello calabrese diceva che a lei, dei figli, non importava niente.

In realtà, Giuseppe è sempre stato interessato a Samira Lui, come confessato poi in puntata, e con Beatrice non è mai stato niente di serio, come da lui stesso confermato in una conversazione con Letizia Petris. “La signora Luzzi è fuori, a Giampiero diceva di lasciarmi solo. Non ha ancora capito che me li mangio? Mi può fo**ere come dialettica, ma a livello di umiltà e dignità me la mangio. Fino a ora ho fatto lo scemo. Abbiamo giocato. Volevo divertirmi e mi sono divertito”.

La “guerra” all’attrice, però, non gliela vuole fare apertamente, dato che ha paura di mettersi contro il pubblico e uscire: "La mia paura è che se mi metto contro di lei esco".

Intanto, Garibaldi si è anche sbilanciato sul televoto settimanale che vede in contrapposizione Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese. Il pubblico è chiamato a votare il proprio preferito, e quello che riceverà meno voti andrà di diritto nella prossima nomination eliminatoria insieme a Valentina Modini, perdente dello scorso televoto. In questo caso Garibaldi ne è certo: “Vincerà Max!”. Sì, come no…