Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello, qualcosa è cambiato nel rapporto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi.

L'attrice ha avuto modo di vedere una clip in cui il bidello calabrese alludeva al fatto che lei stesse semplicemente giocando, e poco le importasse di ciò che pensavano i suoi figli. L’attrice ha dunque preso una decisione netta: “Tu per me non esisti più! Evitami. Voglio che mi eviti da oggi in poi, per sempre”.

Parlando con Letizia Petris e Ciro Petrone in cucina, Garibaldi si è lasciato andare ad una serie di affermazioni che hanno fatto infuriare i telespettatori. “Non ha capito che me la mangio! Mi può fregare come dialettica e comportamento, ma a livello di dignità non mi vede proprio. Fino ad ora ho fatto lo scemo con lei. Mi sono divertito”. “Quindi hai giocato?”, gli ha chiesto Letizia. “No, abbiamo giocato. E manco con i sentimenti. Più vado avanti e più sono convinto che ho fatto tutto giusto”, ha risposto Giuseppe. E la Petris ancora: “Quindi lo hai ammesso che avete giocato?”. Io mi volevo divertire e mi sono divertito, nient’altro. 1 a 0, 2 a 0, 3 a 0, 4 a 0, palla al centro”, ha ammesso Garibaldi.

E’ ipotizzabile che la clip sarà trasmessa in diretta nella puntata di questa sera. Sarà un altro duro colpo per Beatrice, che però ha dimostrato in tantissime occasioni di saper tenere botta.