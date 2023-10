Sta facendo discutere nelle ultime ore un gesto compiuto da Rosy Chin e Massimiliano Varrese nei confronti di Grecia Colmenares nella Casa del Grande Fratello.

Solo ieri, la regina delle telenovelas ha spiegato alla chef italo-cinese che ha necessità di mangiare con poco peperoncino perché le pietanze con il piccante le fanno male al colon e potrebbe andare in shock.

Di tutta risposta, poco prima del pranzo odierno, Varrese chiede a Rosy se ci fosse del piccante, e la gieffina risponde: “Tantissimo!”. “ Grande! ”, esclama l’attore. Una scena che ha fatto infuriare e non poco il popolo di Twitter: “Segnaliamo questo video. Non si gioca con la vita delle persone. Fermateli!”, scrive un utente.

Già dopo la l’ultima puntata, Massimiliano si era scagliato contro Grecia definendola “attricetta”: “Avete sentito cosa ha detto l’angioletto biondo con gli occhi da megera? Io scateno un putiferio! Questo non è più un gioco è una caccia alla discriminazione, alla diffamazione pubblica. Basta! Ho taciuto, ma adesso basta”.

E ancora: “Lei ha cag**o fuori dal vaso, l’ho sempre difesa e apre bocca solo per dargli fiato non sa neanche quello che dice. Hai capito l’attricetta delle soap opera? In confessionale faccio il delirio”.