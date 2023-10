Questa sera, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la quattordicesima puntata del Grande Fratello. In studio con Alfonso Signorini ci saranno cke sempre l’opinionista Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli.

Riflettori puntati sulla nomination. In sfida due dei protagonisti indiscussi di questa edizione: Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese, che stanno infiammando il televoto. Letizia Petris riceverà una sorpresa dal fidanzato. Ma non p tutto.

Stando a quanto trapelato sul web, infatti, nella Casa arriverà Gabriele Lazzaro, ex attore di Vivere, grande amico di Beatrice, che sui social ha già invocato provvedimenti immediati nei confronti di Varrese. Il suo obiettivo è quello di difendere la Luzzi e smascherare Massimiliano, tra l’altro già in bilico per le sue gravi affermazioni sulla coinquilina.

Inutile dire che l’appuntamento è imperdibile e non mancheranno i colpi di scena. Non vi resta che mettervi comodi e commentare la diretta insieme a noi su Twitter.