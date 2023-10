La Casa del Grande Fratello è ormai sempre più una polveriera, l’obiettivo di portare sugli schermi di Canale 5 un’edizione “no trash” è già andato a farsi benedire.

Ne sa qualcosa Fiordaliso, che dopo aver pronunciato la N-word senza pagarne alcuna conseguenza, ne ha approfittato per mandare a quel paese in un modo piuttosto colorito una coinquilina.

A finire nel mirino della cantante è stata Grecia Colmenares. Dopo una nuova lite con Beatrice Luzzi, Fiordaliso si è scagliata contro l’attrice venezuelana, rea forse di essere amica della “regina” di questa edizione. Tutto si sarebbe consumato al culmine di una discussione nel corso della quale la Luzzi ha accusato Fiordaliso e Rosy Chin di essere false con Vittorio Menozzi.

In quel frangente è arrivata Grecia, la quale si è diretta a parlare con Ciro Petrone venendo però presa di mira, senza motivo, dalla cantante: “E’ arrivata l’altra. Le due attrici, ma a va a ca*are Grecia, va a ca*are!”.

Successivamente, non sentendosi presa in considerazione da Grecia, Fiordaliso ha continuato ad attaccarla anche con Rosy e Jill, e mentre si trovava in giardino ha proseguito con la sua invettiva: “Quell’altra ventiquattrore su ventiquattro… ci avevo voglia di tirarle una padellata a quell’altra”.

Dalla parte della cantante anche Jill Cooper: “Eh beh certo, perché stava là origliando anche lei […] Vinceranno loro (Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi, ndr). La regina del fitness, infatti, essendo entrata in corsa, è perfettamente conscia dell’apprezzamento che entrambe le attrici avrebbero fuori dalla Casa del GF.