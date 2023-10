Nei giorni scorsi, Giuseppe Candela su Dagospia aveva rivelato che Perla Vatiero era ad un passo dal varcare la soglia della Casa del Grande Fratello (anche se non è ancora se come concorrente o semplice ospite).

“Cavalcare il successo di Temptation Island per risalire negli ascolti. Al Grande Fratello ha fatto il suo ingresso come concorrente Mirko Brunetti, ieri sera nella casa più spiata d’Italia è arrivata la fidanzata Greta Rossetti, conosciuta proprio nel reality prodotto da Fascino. Non è finita qui, prossimamente arriverà nella casa anche l’ex fidanzata di Mirko, Perla Vatiero. Se sono corna fioriranno ma gli ascolti saliranno?”.

Nell’ultima puntata, c’è stato il confronto tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti, dopo il quale Perla ha pubblicato su Instagram la chat “incriminata” tra lei e l’ex fidanzato che avrebbe causato la rottura con l’ex tentatrice. In seguito, l’ex tentatrice è intervenuta a sua volta sui social smentendo la Vatiero: “È stata pubblicata una chat: quella è stata tagliata completamente, e il messaggio non è quello. Purtroppo però non ho il telefono di Mirko e non posso farvela vedere. Il motivo della rottura non è il messaggio fra Mirko e Perla, quello è successo due mesi fa, ma di quella cosa l’ho perdonato. Il motivo della rottura non è il messaggio. Dopo il messaggio lui ha detto tante altre bugie. Quello è stato uno dei motivi che ha portato alla rottura, ma oltre quel messaggio c’è tanto tanto altro. Non sono pazza”.

Ebbene, stando a quanto trapelato da fonti Mediaset, questa sera Perla Vatiero entrerà nella Casa per raccontare la sua verità.