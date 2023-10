Beatrice Luzzi è la protagonista indiscussa della nuova edizione del Grande Fratello. Da quanto ha varcato la porta rossa, gli inquilini gliene hanno dette di ogni: falsa, manipolatrice, subdola, malefica, diabolica, madre che non pensa ai figli, ripugnante, piena di bile che la divora, odiatrice di uomini.

Jill e Fiordaliso danno della bulla a Beatrice

Nelle ultime ore, Jill Cooper le ha dato addirittura della bulla: “Non le permetto di farmi questo. Io non posso essere bullizzata mi dispiace. Perché quello che sta succedendo adesso è che c’è una persona che sta bullizzando la casa e sono stufa. Mi dispiace è così, ma poi è molto brava. Tutti la vedono come una vera vittima. […] Non è una vittima, ma proprio assolutamente”. Fiordaliso ha dato manforte alla regina del fitness: “Lei sta proprio bullizzando la casa hai detto benissimo”. Mirko Brunetti ha cercato di mettere in guardia le due donne: “Occhio ragazze”. La cantante, però, ha risposto stizzita: “Oh è vero”.

Ieri pomeriggio, Beatrice ha beccato Jill mentre sparlava di lei con Angelica Baraldi e Giselda Torresan. L’attrice ha chiesto spiegazioni, ma la concorrente statunitense si è alzata: “Ah wow, tu origli, hai origliato da questa distanza che brava. Mamma mia hai l’orecchio supersonico fantastica! Sei riuscita da lontano a sentire tutto. Tu fai paura origli a distanza da un chilometro. Ti prego sono stanca delle tue tragedie Bea. Se stavo parlando di te? Vuoi fare la vittima, io non voglio parlare di te basta. Non ho la forza di discutere ti prego mollami”.