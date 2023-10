Sono ormai alcune settimane che è esploso il gossip circa un presunto flirt tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese.

Il presunto flirt tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese

Ad innescare la macchina del pettegolezzo a proposito di una relazione in corso l’ex opinionista e l’ex concorrente del Gf Vip è stato un innocente scambio di commenti su Instagram. La Bruganelli ha pubblicato una foto in cui compare al fianco di due amici, Federico Lampredi e Violante Bartalucci. Il primo è un autore televisivo che ha collaborato alla realizzazione di programmi tv quali il Grande Fratello e Ciao Darwin. La seconda è invece produttrice esecutiva di Nonpanic, società di produzione del gruppo Banijay. Amici e colleghi con i quali la Bruganelli potrebbe avere cenato per motivi privati e professionali. Ma all’incontro in questione ha partecipato anche Spinalbese, come chiarisce lui stesso. “Manca il ragazzino lì in mezzo”, ha sottolineato tra i commenti al post in questione, facendo riferimento al fatto di essere stato “tagliato” dalla foto. “Non capisco a chi tu possa riferirti”, ha infatti risposto Sonia, intavolando un veloce scambio di battute che ha chiarito il fatto che Antonino fosse stato presente. Tanto è bastato agli appassionati di cronaca rosa per mettere in moto la macchina del pettegolezzo che ha finito per investire entrambi, sebbene non esistano segnali veri e propri di un flirt in corso.

"La mia ragazza", il commento di Antonino su Sonia incendia il web

Siamo certamente nel campionato del puro gossip, ma Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese non fanno nulla per evitare le voci sul loro presunto flirt. Anzi, le alimentano. Così, quando l'ex moglie di Paolo Bonolis posta una foto su Instagram, Spinalbese commenta e scatena i fan. Sonia Bruganelli ha pubblicato uno scatto su Instagram e tra i commenti è spuntato quello di Antonino Spinalbese: “La mia ragazza”, ha scritto l'ex compagno di Belen Rodriguez.

Un commento che ha scatenato le reazioni dei fan. “In che senso?”, scrive un utente. Un altro, invece, è andato subito alle conclusioni: "Ecco perché Sonia ha lasciato Paolo Bonolis”. I due, per il momento, non confermano.