Ciro Petrone sta riflettendo sulla possibilità di abbandonare il Grande Fratello. L’attore partenopeo sta valutando l’ipotesi di lasciare la Casa perché non si sentirebbe più a suo agio. Lo ha raccontato lui stesso a Rosy Chin, rivelando di non sentirsi bene e di stare aspettando di parlare con loro (gli autori, ndr) per “trovare una soluzione”.

Ciro Petrone vuole abbandonare la Casa

“Parlo con loro, dopo. Non si tratta di tenermi impegnato, non sto bene, mi sveglio la mattina e mi fa male la testa, non dormo e durante la giornata ho brutti modi. Devo parlare con loro e cercare di capire un po' di cose, altrimenti sono costretto a rimanere. È brutto pure per voi che sto qua". "Non pensare a noi", ha risposto la sua inquilina prima che gli autori cambiassero regia.

Su X (ex Twitter) in molti hanno notato il cambio di atteggiamento di Ciro. "Si è spento", hanno sostenuto alcuni utenti. A rivelare che qualcosa è cambiato anche Massimiliano Varrese che con Alex Schwazer, in giardino, ha commentato: "Sta così da 15 giorni, da quando è successo il casino nella puntata tosta per me". Varrese farebbe riferimento alla questione che lo vede protagonista insieme ad Heidi Baci.

L'attore napoletano si troverebbe a vivere ore difficili nella casa del Grande Fratello. Eppure, nella clip di presentazione realizzata prima di entrare a far parte del programma, aveva assicurato ai telespettatori: "Stavolta non scappo, tranquilli, quella porta rimarrà chiusa". Ciro Petrone nel 2019 partecipò a Temptation Island insieme alla fidanzata Federica Caputo, ma non riuscì a restarci a lungo. Scappò dal villaggio dei fidanzati scavalcando lo scoglio e i cameraman per raggiungere la sua fidanzata. Si fiondò ad abbracciarla, ma il suo gesto gli costò la squalifica.