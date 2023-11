Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono pronti a guidare la nuova stagione di Ex on the Beach Italia. La nuova coppia di conduttori del programma non esattamente lord, ma diventato di culto grazie alle dinamiche che si instaurano tra fidanzati, vecchi e nuovi, sarà disponibile su Paramount+ a partire dal prossimo 22 novembre.

Il meccanismo del format prevede che alcuni single vengano ospitati in una località esotica per conoscersi e trovare il nuovo amore, ma poco alla volta arriveranno i loro ex a scombinare i piani.

"Siamo nati come coppia in un reality (il Grande Fratello Vip, ndr) - racconta Giulia in un’intervista al Corriere della Sera -, e sappiamo bene che in casi come questi si apre un mondo: alti e bassi, liti e riappacificazioni... tutto avviene con l’attenzione puntata di chi ti segue. Non sempre è facile”. Elementi da mettere in conto anche per i loro concorrenti: “Hanno voglia di mettersi in gioco — spiega Pierpaolo —. Poi è vero che c’è anche tanto egocentrismo, ma suscitano simpatia anche per quello”.

“Il programma ha uno stile molto americano, che si basa sul divertimento e sulla leggerezza – prosegue la Salemi -. Capisco chi non riesce a smettere di guardarlo perché anche io, che sono una inciuciona, mi sono appassionata. È una fuga dalla realtà, a tratti surreale, in cui però non ci sono etichette: lì quello tutti dicono quello che vogliono dire e fanno quello che vogliono fare, senza sovrastrutture”.

A volte, tuttavia, si supera il limite, con riflessioni non proprio illuminate, specie nei confronti delle donne, no? “In realtà abbiamo visto delle reazioni decise quando è successo. Le ragazze sono quelle che più prendono in mano la situazione, scegliendo come impostare le relazioni”, commenta Pretelli. L’equilibrio tra loro, invece, è raggiunto: “Siamo complementari, anche nella conduzione. Conosciamo bene i tempi dell’altro, ci rispettiamo. Se faremo anche altri lavori di coppia lo vedremo, questo arrivato al momento giusto. E ci siamo divertiti”.