Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello. Giuseppe Garibaldi ha palesato tutta la sua gelosia per l’avvicinamento tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese.

Dopo alcune incomprensioni, l’attrice e il bidello sembrano essere nuovamente vicini e hanno ricominciato a parlarsi. Nella giornata di ieri si sono confrontati circa il loro rapporto e la gelosia che spesso si ritrovano ad affrontare. Garibaldi, infatti, ha ammesso di aver provato fastidio nel vedere Beatrice e Massimiliano vicini: “Mica ti rompo. Non ne abbiamo più parlato, però mi dà fastidio che se io vengo a ballare, se io ti chiamo per ballare tu mi dici no, poi mi allontano e…”. “Lasciamo stare, lascia stare pure lui. Se siamo amici è meglio per me. Tu hai trenta amiche con cui fai la qualunque e non ti rompo le scatole, lasciamo stare dai. In generale tu fai di tutto… Io mi voglio sentire libera di poter essere sua amica, magari massaggiarlo a letto però no…”, ha risposto la Luzzi.

Poco dopo, però, in seguito ad una penitenza di un gioco, Beatrice ha dovuto fare un messaggio al viso proprio a Varrese. Poco dopo, quest’ultimo ha continuato a chiedere una serie di favori a Beatrice, dicendo esplicitamente di “voler far schiattare Peppe”. Inevitabile la reazione del bidello calabrese che, dopo aver fatto di tutto per evitare di assistere alla scena, ha raggiunto la Luzzi in bagno e l’ha abbracciata: “Io non sono intervenuto per vedere dove arriva, lo sai o no? Non tu, lui. Già hai fatto il massaggio, mi dicevi ‘non lo faccio davanti a tutti perché è una cosa intima…’. Meglio non vedere”.