Dopo essersi scontrati per quasi due mesi nella Casa del Grande Fratello, pare che tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese le cose siano cambiate.

“Dopo il confronto in studio ho visto davvero Beatrice in un modo diverso, come una collega”, ha spiegato durante la diretta l’attore che ha poi sottolineato: “Questo non significa provarci”. Varrese e Luzzi sembrano essere passati da nemici ad amici nel giro di pochissimi giorni, tenendo comunque in considerazione la possibilità che tra di loro possa nascere qualcosa di più.

Del resto Massimiliano ha ribadito anche davanti ad Alfonso Signorini di avere iniziato a guardare Beatrice con occhi decisamente meno astiosi, dandosi la possibilità di notare quanto la 52enne sia bella e affascinante. “Quando mi era stato chiesto a chi mi sarei avvicinato io avevo detto Beatrice”, ha aggiunto il 47enne.

“Ci siamo sfogati l'uno sull'altra. A volte ho avuto delle reazioni eccessive, ma il peso di quello che vivevo non era facile", ha ammesso Massimiliano durante una chiacchierata chiarificatrice con Beatrice. “Nelle ultime settimane ho cercato di smorzare questi aspetti, poi magari ci siamo beccati in puntata su certe cose, anche se potevamo evitare. Dall'altra sera in poi per me è cambiato tutto, è scattato qualcosa”, ha proseguito Varrese aggiungendo: “Conoscerti mi farebbe molto piacere, anche se piano piano coni nostri tempi”.

Conoscenza che sta andando avanti anche nel corso di questi giorni. Questa mattina, Massimiliano ha lasciato intendere che gli piace Beatrice, e Fiordaliso l’ha incalzato: “A te piace Bea”. “Non mi permetterei mai in questo momento”, ha replicato con loro. Presente alla conversazione anche Giselda Torresan, che tirato un siluro a Varrese: “E se fosse una strategia?”.