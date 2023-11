Nella Casa del Grande Fratello, pronta a scontare ancora le sue penitenze e a “servire” Massimiliano Varrese, nel corso della tarda mattinata Beatrice Luzzi prepara un caffè all'attore e approfitta del momento per prepararlo anche a Giuseppe Garibaldi, così da evitare eventuali incomprensioni.

Varrese provoca Giuseppe

Pur avendo apprezzato il gesto, il bidello calabrese rimprovera l'attrice per aver messo all'interno della sua tazzina un po' di zucchero e, non gradendolo, decide di prepararsene un altro. Non essendo a conoscenza di questa sua preferenza, l'attrice si scusa con lui e si giustifica dicendo: “È la prima volta che ti vedo a colazione, scusami”. Massimiliano, invece, rimprovera Giuseppe per non aver apprezzato il gesto fatto dalla donna e dice: “Ti fa un caffè e la tratti così male?”. Ma non è tutto: pronto a rincarare la dose, l'attore approfitta del momento per aggiornarlo su quanto accaduto nel corso della notte e racconta di aver dormito sonni tranquilli grazie alla ninnananna e al bacio di Beatrice. “Hai capito che donna è questa o non lo hai capito?”, esclama provocandolo. Stanco di dover assistere a determinate situazioni, Giuseppe decide di abbandonare la conversazione. Beatrice, invece, prova a calmare le acque e, vedendo Garibaldi piuttosto scosso, invita Varrese a non aggiungere altro: “Max, non esagerare”.

Scintille tra Beatrice e Garibaldi

Poco dopo, la conversazione tra Beatrice e Giuseppe prosegue nella zona beauty. L'attrice ammette di non aver compreso il perché, se nel corso della serata di ieri si era mostrato molto affettuoso, questa mattina ha deciso di essere così freddo e sfuggente. “Non ho capito qual è il problema”, dice, riportando amareggiata anche quanto accaduto poco prima in cucina. Stranito dalle sue parole, il bidello commenta: “Stai cercando sempre la scusa per litigare”, e abbandona la conversazione per evitare di complicare la situazione. Dispiaciuto per quanto accaduto, però, Giuseppe decide di tornare da lei per provare a chiarire una volta per tutte le loro incomprensioni.

Se da un lato Garibaldi spiega di essere andato via dalla cucina in quanto infastidito dalle frecciatine di Massimiliano, dall'altra Beatrice lo rimprovera per essere stato poco sincero e per non aver visto la realtà dei fatti per quella che è: “Massimiliano sta giocando e tu devi essere all'altezza”, esclama e aggiunge “Io sto al gioco”, motivando così la sua vicinanza all'attore. Stufa di questi suoi comportamenti contraddittori, inoltre, Beatrice invita Giuseppe ad essere più coerente e leale e conclude dicendo: “Non puoi avere un comportamento altalenante con me”.

Il video shock dello zio di Garibaldi

A rendere ulteriormente più teso il rapporto tra Beatrice e Giuseppe potrebbe essere un video scioccante condiviso dallo zio del bidello calabrese, nel quale la Luzzi compare in una cassa da morto. Il filmato, decisamente di pessimo gusto, è diventato immediatamente virale sui social, e questa sera Alfonso Signorini potrebbe decidere di mostrarlo durante la diretta.