Heidi Baci è stata una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello. Purtroppo per il pubblico che segue il reality show condotto da Alfonso Signorini, la ragazza di origini albanese ha deciso di abbandonare la Casa in seguito all’ingresso di suo padre.

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Heidi ha parlato delle ragioni che l’hanno spinta a ritirarsi: “Io e la mia famiglia siamo molto legati, era la prima volta che vedevo mio padre così provato, con quello sguardo. Lui è tutt’altro che un padre padrone come è stato definito. La scelta di lasciare la casa è stata mia, mio padre mi ha solo avvisato della situazione. Lo hanno chiamato ‘padre padrone’ perché hanno associato la mia uscita a lui, ma la decisione è stata mia. Sono uscita per mia madre, quando ho capito che mia madre non stava bene ho deciso di lasciare.

Ho avuto una storia con un uomo di dieci anni più grande di me, secondo me l’età non è mai stato il problema principale dell’entrata di mio padre. Inizialmente ero incuriosita da Massimiliano Varrese, è sicuramente un bell’uomo affascinante dall’aria di uno che sa tanto ed è saggio. Successivamente però la situazione è sgravata e sappiamo com’è andata a finire”.

Heidi Baci: "Mai stata innamorata di Massimiliano Varrese"

“Innamorarsi? In tre settimane è impossibile, molte volte l’ho respinto. Io con lui volevo un rapporto civile. Era diventata ossessione, una relazione non sana. Dentro di me però è nato il senso di colpa, mi dispiaceva dirgli ‘NO’ così duramente, così glieli dicevo in maniera più dolce. Non mi sono mai innamorata di Massimiliano. Lui ha attuato con me la psicologia inversa. A ogni domanda rispondeva con una domanda e tirava sempre in ballo sua figlia dicendo ‘per che padre mi fai passare’. Mi faceva sentire in colpa”.

Infine, Heidi ha detto: “Lui mi ha rovinato il Grande Fratello, possiamo dirlo. Ovviamente anche io ho delle colpe, avrei dovuto mettere dei muri maggiori e avrei dovuto essere più chiara. Mi ha manipolata, ha sempre cercato di farmi sentire in colpa per continuare ad attuare i suoi atteggiamenti sbagliati”.

Il gossip su Heidi Baci

Intanto, nelle ultime ore Heidi Baci è tornata sui social per rispondere alle curiosità dei followers. Pochi minuti fa, inoltre, una segnalazione arrivata in direct a Deianira Marzano ha riportato l’ex gieffina al centro del gossip. “Ciao Deia, conosco bene Heidi e amici. Mi hanno dato uno scoop freschissimo: vedi che molti parlano di lei e Antonino Spinalbese e lei fa finta di nulla? Lui le ha scritto qualche giorno dopo l’uscita dicendole che l’ha notata all’interno della Casa e che la vorrebbe conoscere meglio”.