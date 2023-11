Nella Casa del Grande Fratello, Mirko Brunetti è tornato a parlare del suo rapporto con Greta Rossetti.

Il 26enne rietino si è detto sempre più confuso, ma non per ciò che riguarda i suoi sentimenti nei confronti dell’ex tentatrice, piuttosto di come e cosa lei abbia potuto pensare in questi mesi. Se da una parta in molti, sia dentro che fuori la Casa, ipotizzando che ci sia un interesse nei confronti di Angelica Baraldi (anche Greta si è scagliata contro di lei), Mirko continua a parlare esclusivamente della Rossetti.

“A me fa piacere quando una persona è netta, anzi ognuno è giusto che esprima il suo punto di vista. Io non sono confuso su quello che ho dentro io, sono più confuso sul fuori, perché ha avuto questo cambiamento. Che lei non provi niente o altro, quello non ci credo. Era troppo forte e non ci posso credere”, ha detto Mirko durante alcune confidenze con Beatrice Luzzi.

Infine, Brunetti ha poi svelato all’attrice un retroscena riguardante il suo ingresso. Ha infatti ammesso che avrebbe voluto comunicate alla sua (ex?) fidanzata la sua decisione di entrare nella Casa, ma che sarebbero stati gli autori ad impedirglielo. Di conseguenza, Greta avrebbe scoperto tutto solamente sui social: “No, non l’ho chiamata per dirgli che entravo al Grande Fratello. Lei l’ha scoperto sui social. Io ho chiesto di poterlo fare, però…”.

A quel punto Beatrice gli ha chiesto: “Non te l’hanno permesso?”, e Mirko ha fatto cenno di no con la testa. “E questo lei lo sa?”, ha incalzato l’attrice, e Mirko ha fatto cenno di sì con la testa.

Intanto, questa sera Greta dovrebbe entrare nella Casa per un nuovo confronto dopo l’avvicinamento di Mirko ad Angelica.