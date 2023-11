Stando alle indiscrezioni emerse negli ultimi giorni, il Grande Fratello potrebbe allungarsi fino a marzo.

Sono ormai diverse settimane che si vocifera dell’ingresso di nuovi concorrenti, e tra questi c’è anche Greta Rossetti, fidanzata (o ex?) di Mirko Brunetti. Ma, almeno per adesso, quest’opzione sembra congelata. Infatti, nella puntata di questa sera l’ex tentatrice tornerà nella Casa di Cinecittà per un ulteriore confronto con il 26enne rietino.

Greta Rossetti, slitta il suo ingresso come concorrente

Si tratterà, dunque, di un’apparizione momentanea e non di un ingresso. Il motivo di questa scelta da parte degli autori è stato svelato da Amedeo Venza. Secondo l’esperto di gossip, la dinamica che si sta creando tra Mirko e Angelica Baraldi (quest’ultima è al televoto per l’eliminazione), sarebbe risultata così interessante da far slittare l’ingresso di Greta: “Salta per il momento la partecipazione di Greta al GF! Il motivo sarebbe molto semplice, Mirko si sta avvicinando molto ad Angelica, e chiaramente questa è una bella dinamica da tenere d’occhio. Ma a mettere un po’ di sano pepe ci pensa il GF, che questa sera farà entrare Greta solo ed esclusivamente per mettere in chiaro un po’ di cose e rimescolare gli equilibri. Quindi, l’ingresso di Greta per il momento sarà solo legato alla puntata di questa sera”.