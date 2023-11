Beatrice Luzzi continua ad avvicinarsi a Massimiliano Varrese. Nella puntata del Grande Fratello del del 6 novembre, Alfonso Signorini ha dedicato un blocco all’attrice che negli ultimi giorni ha fatto un massaggio al suo inquilino, lo stesso con il quale ha discusso animatamente più volte.

"Ho perso ad un gioco e ho dovuto soddisfare i desideri di Massimiliano per 24 ore. Io sono una persona corretta. Mi fa piacere essermi riavvicinata a lui", ha ammesso durante la diretta. Giuseppe Garibaldi non ha nascosto la sua gelosia: "Massimiliano mi provoca". Così la Luzzi ha detto la sua sul "triangolo": "Sono stata sincera con Garibaldi, ci credevo, ho dato una seconda possibilità e ho ricevuto cattiverie. Sono in allerta. Con Massimiliano sto accettando la nuova impostazione, certo rimango guardinga". Per lei, in casa, è poi arrivato l'ex compagno e padre dei suoi figli, Alessandro Cisilin.

Prima di incontrare Beatrice, Alessandro ha raccontato della loro storia conclusasi quattro anni fa: "La stiamo seguendo, è piacevole ed interessante. In casa è assolutamente lei, in tutte le sue mille espressioni. Noi ci siamo conosciuti grazie al mio lavoro. La intervistai. Ci siamo lasciati per incompatibilità caratteriali. Non abbiamo un passato da coppia e basta, è stato così intenso il nostro incontro". Signorini ha così chiamato la concorrente in disparte per mostrarle un video registrato dai figli. Poi le ha fatto una sorpresa facendo entrare dal led l'ex compagno.

L'incontro tra Beatrice Luzzi e l'ex compagno

"Sei strepitosamente bella, sei un'artista, sei infinita. Tu ci manchi un po' meno di quello che noi manchiamo a te, perché sei presente in casa. I nostri figli stanno alla grande, loro sono saggi, divertiti e felici. Questo grazie alla prova strepitosa che ci stai dando e che mi rende molto fiero di te. Qualsiasi scelta farai, vivila con totale fiducia in te stessa" ha dichiarato Cisilin davanti all'attrice in lacrime. "Avevo bisogno di vederlo", ha ammesso Beatrice Sul triangolo, il giornalista ha poi detto la sua: "I rapporti belli e affettuosi vanno vissuti in libertà, con leggerezza". Dopo aver salutato tutti i concorrenti, Alessandro Cisilin ha salutato la sua ex compagna.

Le parole dell’ex compagno di Beatrice e il tipo di rapporto che hanno i due nonostante la fine della relazione, sono stati elementi particolarmente apprezzati dal pubblico. Anche Nicole Murgia, protagonista della settima edizione del Gf Vip, ha così commentato: “Forse è così che dovrebbe essere. Dopo tutto, anche se una storia finisce il bene rimane, la stima, il rispetto per ciò che insieme si è costruito… Questo è stato un bellissimo momento che va sottolineato perché questa dovrebbe essere la normalità, e invece è una grande eccezione. Impara”.

La reazione di Nicole Murgia

L’ex vippona è stata sposata per diversi anni con Andrea Bertolacci, ex calciatore di Lecce e Milan tra le altre, e dal matrimonio sono nati anche due figli. Quando la Murgia scrive “impara”, si rivolge all’ex marito?