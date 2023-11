Pamela Prati ha un nuovo fidanzato (questa volta esiste!). Lui è Simone Ferrante, 45 anni più giovane della showgirl la quale, dopo una breve relazione con Marco Bellavia, conosciuto durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, ha incontrato il giovane modello e tra i due è scattato il colpo di fulmine.

Ieri pomeriggio, l’ex stella del Bagaglino è stata ospite di Alberto Matano a La Vita in Diretta e, commentando la vita di Cher, ha confermato la sua relazione con Ferrante: “Sono d’accordo con Cher quando dice che l’età non conta nulla. Io ad esempio mi sento un’eterna ventenne sempre. Cher ha un fidanzato molto più giovane e anche io. E quindi che cosa c’è di strano in questo? Sono molto innamorata. Sì ho una storia con un ragazzo più piccolo. Quanti anni ha? 20! Vabbè 19, ma che differenza c’è. Comunque è maggiorenne. Com’è lui? Un ragazzo molto intelligente. Lui è un giovane vecchio, ascolta sempre la Callas e tanti grandi artisti, diciamo che è già un vintage alla sua età. Ci intendiamo perfettamente, l’età non c’entra nulla, è l’anima che conta. Cosa facciamo insieme? Tante conversazioni molto interessanti. Parliamo di tutto e poi stiamo benissimo insieme”.