Dopo giornate roventi, ieri pomeriggio, nel corso di un’altra infuocata puntata di Uomini e Donne, Maurizio Laudicino ha lasciato il Trono Over del dating show di Canale 5.

La prima a decidere di abbandonare lo studio è stata Elena Di Brino, la donna che l’ormai ex cavaliere sta frequentando da qualche tempo. L’ex dama ha sbottato contro tutti: “Dopo quattro anni di self control, pensavo di riuscire a controllare le mie emozioni. Qui è una montagna russa che non riesco a gestire. Non posso consentire questa cosa, faccio un lavoro importante e perdo colpi. Sono venuta qui pensando di trovare qualcuno. Vengo da un piccolo paese, pensavo ci fossero possibilità, Maurizio mi prende troppo e non riesco a gestirmi. Non credo che lui si serva di me. Io penso che se vuole, può capirmi. Lui sente di amarmi”. A quel punto, Laudicino si è alzato, ha preso la Di Brino per mano e, incalzato da Gianni Sperti, l’ha seguita: “Vengo con te”.

Nelle scorse ore, Maurizio è tornato sui social e ha pubblicato un post rivolto al pubblico che l’ha seguito, affermando che presto si sarebbe tolto qualche sassolino dalle scarpe: “Per il rispetto che provo per le migliaia e migliaia di persone che mi hanno dimostrato affetto ed attenzione, non cambierò di una virgola il mio atteggiamento. Facile sarebbe ora sparare a zero su questo o su quella. Troppo comodo recriminare nel togliersi sassolini dalle scarpe e infatti non lo farò nemmeno ora che ne avrei una gran voglia. Avanti per la mia strada con coerenza e determinazione. E chi mi ama, mi segua”.