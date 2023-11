Edoardo Tavassi, da sempre grande tifoso della Roma, ieri era allo stadio Olimpico insieme ad Edoardo Donnamaria (con il quale ha recuperato il rapporto di amicizia) per la sua squadra del cuore nel giorno del derby con la Lazio.

L’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip ha ironizzato sulla coreografia della Curva Sud, finendo nel mirino del tifo giallorosso: "La situazione è questa: la Lazio ha fatto la sua coreografia, noi sono venti minuti che stiamo così. Non la srotoliamo, ma come mai dobbiamo fa sempre ste figure di m***a", il commento del fidanzato di Micol Incorvaia. Il video è diventato virale, condiviso soprattutto dai laziali per dimostrare la supremazia sugli spalti.

Tavassi ha fatto poi una seconda video in cui chiedeva scusa a chi si sentiva offeso dalla sua storia su Instagram, e che non intendeva offendere chi aveva lavorato per la scenografia. Edoardo ha spiegato come la sua fosse una semplice autoironia essendo tifosissimo della Roma ha voluto commentare con sarcasmo l'accaduto. Ironia che non è piaciuta a molti sostenitori giallorossi che si sono scagliati contro l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi.