Anita Olivieri è senza dubbio una delle concorrenti più discusse di questa edizione del Grande Fratello. Ma non perché si sia resa protagonista di particolari dinamiche, ma perché su di lei aleggia più di qualche sospetto in merito a possibili favoritismi da parte della produzione (ad avvalorare questa tesi il chiacchiericcio su un presunto flirt con un autore e il fatto che venga resa costantemente immune).

Anita Olivieri sparisce per un'ora

A distanza di alcune ore da una sua affermazione fraintendibile, la gieffina ha fatto preoccupare i suoi coinquilini per essere sparita dalla Casa per circa un’ora. Secondo una prima ricostruzione, Anita sarebbe stata chiamata in Confessionale per poi far perdere le sue tracce. Quando Massimiliano Varrese in un secondo momento è stato chiamato in Confessionale pensava di trovarci dentro Anita, ma era libero. “Sono uscito dalla camera e sono andato a chiedere una cosa in Confessionale, era libero!”, ha confidato a Ciro Petrone. “Non si è vista prima. Ora ha il microfono lì fuori. Secondo me è successo qualcosa. Sta da sola o sta allestendo quella stanza, ma è da sola? Avrebbero chiamato qualcun altro. Secondo me è successo qualcosa fuori”.

Il presunto incontro con un autore

Solo un’ora dopo la gieffina è rientrata in casa passando dal Confessionale non dando credito a nessuno. “Anita! Forse non ci può dire niente, quindi sta scappando da noi”, il commento di Rosy Chin dopo averla vista. Poi, sabato sera, la bionda manager romana, confidandosi con Fiordaliso e Rosy, ha raccontato che le hanno fatto fare la “linea della vita”, ed è scoppiata a piangere perché ha “sognato” che un suo amico le diceva che fuori dalla Casa è odiata perché va contro Beatrice.

I sospetti su Anita Olivieri

In realtà, secondo la ricostruzione fatta dagli utenti su X (ex Twitter), Anita sarebbe stata informata di non essere amata proprio da quell’autore con cui si mormora abbia un rapporto preferenziale. In molti sostengono che addirittura la Olivieri sia uscita dalla Casa. E’ bene specificare che al momento si tratta esclusivamente di ipotesi, e chiaramente non esistono prove tangibili rispetto a quanto sostenuto dal popolo social. Ma, ad avvalorare ulteriormente la tesi del popolo del web, è un’altra affermazione che Anita si è lasciata sfuggire nelle ultime ore: “La persona con cui sono stata ieri…”, ha detto la gieffina mentre si trovava in giardino con alcuni coinquilini. Insomma, le parole della Olivieri non fanno altro che accrescere i sospetti…