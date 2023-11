L’ingresso di Mirko Brunetti nella Casa del Grande Fratello aveva un solo obiettivo: quello di far parlare del triangolo che lo vede protagonista insieme a Greta Rossetti, attuale compagna, e a Perla Vatiero, sua ex fidanzata. Se la prima è già stata ospite del reality condotto da Alfonso Signorini per ben due volte, la seconda fino ad ora si è limitata a mandare una lettera al gieffino nella quale gli ribadiva il suo affetto e l’importanza che ha avuto per lei nei cinque anni di relazione.

Nel promo della puntata che andrà in onda questa sera, si parla anche del confronto tra Perla e Mirko: “Tra le tante cose, lunedì ci sarà il faccia a faccia tra Mirko e Perla. Sarà un incontro imperdibile”.

In molti, però, sostengono che la Vatiero, dopo il confronto, entrerà stabilmente nella Casa come concorrente. Tra questi c’è anche Alessandro Rosica, che di fatto ha dato per certo l’ingresso dell’ex volto di Temptation Island.

Sui social, diversi utenti hanno chiesto a Greta cosa ne pensasse del possibile ingresso nella Casa di Perla, e l’ex tentatrice ha risposto mostrando le sue unghie sulle quali ha scritto il nome di Mirko. La Rossetti ha poi proseguito spiegando di essere serena e che non ha un pensiero al riguardo.

“Vi piacciono le mie nuove unghie? Le ho fatte apposta per rispondere a tutte le vostre domande su cosa penso, cosa non penso… Niente, mi godo la mia casina. Volete sapere cosa penso del nuovo ingresso? Niente! Mi state scrivendo che tra una settimana, dopo che vedrò quello che accadrà, taglierò le unghie. Ragazze, non è un problema, tanto io le unghie le rifaccio una volta a settimana, state tranquille”.