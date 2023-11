L’epilogo della burrascosa storia d’amore tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli continua a far discutere il popolo del web. La finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip, intervistata dal programma spagnolo Socialité, in onda su Telecinco, ha fornito la sua versione fatti circa la fine della relazione con l’imprenditore veneto. Quest’ultimo, dal canto suo, ha pubblicato una lettera a cuore aperto nella quale ha tra l’altro raccontato di averle comprato un anello.

Ieri sera, però, Daniele si è reso protagonista di una nuova sfuriata in una live su Twitch, durante la quale ha raccontato di essersi messo “l’orgoglio nel c*lo” e di aver accettato finanche di fare “finte paparazzate” per compiacere Oriana.

Lo sfogo di Daniele Dal Moro

“Io sono arrivato a fare paparazzate che non volevo fare, che non ho mai fatto nella mia vita e non so neanche cosa siano, quindi lasciate perdere. Io so da che mondo vengo e di che mondo faccio parte. So tutto quello che mi sono fatto andare bene e ho accettato […]. Lo spiego un’ultima volta e in maniera molto chiara, così forse mi lascerete in pace. Io sono stato lasciato, mi sono messo l’orgoglio nel c*lo. Io parlo di sentimenti, di amore, di non voler chiudere, io non volevo che andasse via di casa e io faccio mea culpa e perdono. Oggi dopo tutta la m*rda che ho visto ieri su Telecinco, ho ancora una volta aperto il mio cuore. Ma non è servito, non è bastato. Nemmeno davanti a parole simili ho ricevuto qualcosa, se non lamentele e pretese dopo che non solo sono stato lasciato, ma mi sono messo pure praticamente in ridicolo davanti a tutti. Ma vi sfugge una cosa: che non c’è scritto da nessuna parte che abbia ragione lei”.

Daniele Dal Moro sbrocca: "Andateci voi a Madrid"

Pochi minuti fa, rispondendo ai fan che gli chiedevano di andare a Madrid dalla Marzoli, Dal Moro ha condiviso una story su Instagram nella quale ha chiarito: “Basta, perché stanno davvero per girarmi i cogl**ni. Non mi sono mai scambiati nessun tipo di numero con nessuno, sono tutte ca**ate. Ma con chi ca**o pensate di parlare. Io so chi sono! Oriana ha deciso di lasciarmi e andare via assolutamente non per questo. E l’ho pregata di non andare via fino a in mezzo alla strada, e non è la prima volta. Ma che ca**o ne sapete voi. Tanto farò una live e faccio saltare tutti in aria. Andate voi a Madrid”.