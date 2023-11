Continua a far discutere la rottura tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. La fine della relazione tra i due ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip non ha lasciato indifferente il popolo dei social e alcuni volti noti del mondo dello spettacolo, soprattutto dopo le interviste rilasciate a Verissimo.

Sia l’influencer che il dj ligure, infatti, sono stati ospiti di Silvia Toffanin, e alla conduttrice hanno fornito le rispettive versioni dei fatti. A scagliarsi contro Basciano erano stati anche diversi personaggi vip, tra cui Giulio Raselli, ex tronista di Uomini e Donne, che aveva sparato a zero contro di lui. Nei giorni scorsi, Luzma Cabello, la modella spagnola con cui Alessandro avrebbe tradito Sophie, ha raccontato sulle pagine di DiPiù Tv la sua verità, confessando di aver passato una notte d’amore a Ibiza con l’ex vippone, il quale le avrebbe detto di essere single.

Giulio Raselli spara a zero su Basciano: "Cialtrone!"

Alcune ore fa, Giulio Raselli è tornato alla carica contro Basciano, riprendendo in una storia Instagram un articolo di Isa e Chia proprio in merito alle dichiarazioni della Cabello: “Nella mia vita ho spesso nutrito dubbi, ecco non sul fatto che sia andato a letto con questa ragazza. C’è ancora qualcuno che crede a sto cialtrone che manco sa come è arrivato a guadagnare due soldi dallo spettacolo”.

In seguito, dopo aver ricevuto alcuni messaggi in privato dopo le sue parole contro Alessandro, Raselli ha aggiunto: “Mi scrivete in dm ‘sei invidioso che ne parli sempre’. Non sono manco invidioso di Elon Musk quando va a fare l’estratto conto, figuriamoci se lo sono di un cialtrone. Sono così, quando una persona mi sta sul c*lo non sto zitto e ve lo farò sempre sapere in questo modo che chi non sta alle regole viene fatto fuori. Ecco, io dirò sempre ciò che sento e provo perché non sono uno senza palline, come quelli che per farsi amici tutti ne parleranno sempre bene pur pensando l’opposto. Senza pa**e ne è pieno, se vi piacciono non seguitemi”.