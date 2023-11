Durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Teo Mammucari ha attaccato Antonio Caprarica, che gli ha risposto in diretta dandogli del cafone.

Ma lo scontro non sarebbe finito lì, perché stando a quanto rivelato in esclusiva da Davide Maggio, i due concorrenti avrebbe continuato a litigare dietro le quinte. Secondo il noto blog, quando Mammucari sarebbe arrivato nella sala delle stelle, avrebbe trovato Caprarica furioso e i due sarebbero stati addirittura separati fisicamente.

Selvaggia Lucarelli, ovviamente, non poteva lasciarsi scappare l’occasione per commentare l’indiscrezione. La giurata, in una storia su Instagram, ha scritto: “Antonio Caprarica è un uomo perbene, solidarietà”. Una stoccata, neanche troppo velata, a Teo Mammucari, che sicuramente replicherà nella prossima puntata di Ballando con le Stelle.

Nelle passate settimane, Selvaggia aveva espresso le sue perplessità su alcuni atteggiamenti di Mammucari: “Hai un problema ed è quello che non fai parlare. Se ti riguarderai ti accorgerai che ho ragione. Interrompi continuamente e parli sopra tutti. Ricorda che io sono qui per fare la giurata e credo che tu non l’abbia ancora capito. […] Parlando di ballo devo dire che rispetto alle sere passate ho degli appunti da farti. Rispetto alla media di tutti i concorrenti che hanno ballato davvero, tu mi hai un po’ delusa. Hai fatto uno show, ma hai ballato poco. Carina la coreografia, ma non bellissima. Però io mi aspetto un po’ di più devo confessarti. Se vuoi vincere non devi portare questi balletti furbi. Fai quello che fai anche fuori dal palco, tante battute e poca sostanza. Io devo capire che balli e stasera non l’ho capito”.