Nei giorni scorsi, l’ex fidanzata di Letizia Petris, Nicole Conte, si è scagliata contro la concorrente del Grande Fratello, accusandola di aver avuto anche comportamenti violenti nei suoi confronti. Per il momento, la fotografa non sa nulla, ma potrebbe anche darsi che Alfonso Signorini deciderà di dedicare un blocco sulla vicenda nel corso della puntata di questa sera.

Intanto, l’ex compagna di Letizia ha fatto una diretta social con Alessandro Rosica, durante la quale ha dichiarato che non ha alcuna intenzione di avere un confronto televisivo con la gieffina. Rosica ha cercato di convincere Nicole, che pare aver cambiato idea: “Va bene, vedrò nel caso e farò del mio meglio”.

Le parole di Nicole Conte, ex di Letizia Petris

“Siamo state insieme tre anni e sono stati molto travagliati. Quando ho saputo della sua entrata mi ero ripromessa di non parlare se lei non avesse detto nulla o se avesse detto la verità del tipo ‘è finita e non mi sono comportata bene’. Negli ultimi anni in cui sto con Francesca, Letizia è sempre rispuntata. Letizia ha avuto anche un confronto animato con Francesca. Arrivavano dei messaggi alla mia compagna in cui dicevano di stare attenta a me.

Lei dice che la nostra storia è finita perché lei si sentiva in colpa nei confronti del padre, che non l’ha mai accettata. La ritengo una cosa squallida. Quando suo padre è venuto a mancare io mi sono presentata in ospedale. Letizia oggi casualmente ha pianto e ha detto che le dispiace. Anche oggi ha detto che non mi ha più vista e non è vero. Io sono stata a casa sua fino a marzo e il padre era morto a gennaio.

Non ho ricevuto violenza domestica, ma ci sono stati due episodi violenti. Uno è stato l’ultima volta che ci siamo viste. L’anno prima mi aveva schiaffeggiato mentre io ero al lavoro e c’erano i testimoni. Il mio capo mi disse ‘io queste cose non le voglio più vedere’. Mentre l’ultima volta che l’ho vista mi ha strattonato, ha iniziato a colpirmi al volto con degli schiaffoni. Io ancora oggi non ho capito il motivo e non mi interessa.

Se mi chiamano per un confronto non voglio andarci. Se devo andare lì con il GF che la protegge no allora non ci vado proprio. E poi ridimensioniamo tutto. Ok la scomparsa del padre, è stato brutto come è successo. Però lei prima ha sempre fatto una vita perfetta, genitori super attenti, non ha avuto la vita tragica che racconta, sta prendendo tutti per il c**o dall’inizio alla fine fidatevi.

Quello che fa al Gf lo fa fuori. Lei ha un moroso, lo tiene appeso, poi lo lascia, va da un altro come sta facendo ora con Paolo. Lei aveva due relazioni insieme. Sì veniva con me e andava con tutto il mondo. E da quando ho fatto il post mi sono arrivati tanti messaggi di gente che mi ha detto che ci provava anche con altri. Lei è manipolatrice a livelli altissimi.

E il suo fidanzato di adesso? La serata in cui dice di averlo conosciuto stava con me. Quella sera abbiamo litigato. Perché io sapevo che questo ragazzo aveva una cotta per lei. E lei mi dava della pazza. Qua cercava di farmi passare per una matta. Allora sei una persona cattiva. Per me lei ha bisogno che qualcuno le dia una mano perché non è stabile”.