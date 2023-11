Anita Olivieri è finita nuovamente al centro delle polemiche. Su X (ex Twitter) sta circolando un video della concorrente del Grande Fratello che rivela a Giuseppe Garibaldi di aver sentito privatamente i suoi familiari: “Eh, i miei lo so che stanno bene, li ho sentiti, ho chiesto a mio padre”.

Il video con questo sfogo ha fatto il giro dei social e subito molti si sono indignati. In che senso Anita avrebbe “sentito” i suoi genitori? Quando sarebbe avvenuto questo contatto? Qualcuno ha ipotizzato addirittura chiamate nel segreto del Confessionale, ma ovviamente non è possibile conoscere la verità. Il discorso della gieffina è estrapolato da una conversazione, quindi ci sta benissimo che si riferisse al suo incontro col padre avvenuto un mese fa durante una puntata.

Questa è solo l’ennesima polemica che vede coinvolta Anita. Gli utenti, infatti, l’hanno criticata quando dopo aver vinto una competizione, avrebbe utilizzato un termine omofobo ("fro*i"). Altri, invece, affermano che avrebbe detto “flosci”. Non è chiaro cos’abbia detto esattamente la gieffina, anche perché in quel momento diverse voci si sovrapponevano l’una sull’altra. Poi, prima dell’inizio di una puntata del GF di alcune settimane fa, Anita ha dato della “stron*a e pu**ana” a Beatrice Luzzi, solo perché quest’ultima aveva occupato sul divano il posto che abitualmente occupava lei. A far finire nella bufera la concorrente anche un suo presunto flirt con uno degli autori del reality show.