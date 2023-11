Nella Casa del Grande Fratello, prosegue la personalissima guerra di Massimiliano Varrese contro gli altri inquilini.

L’attore, dopo lo sfogo della scorsa settimana in cui ha accusato i compagni di avventura di ingratitudine e scarsa umiltà, si è trovato ad affrontare l’intera Casa durante la diciottesima puntata del reality show, togliendosi più di qualche sassolino dalla scarpa. Nel mirino di Massimiliano, in particolare, sono finiti Angelica Baraldi, Paolo Masella, Letizia Petris, Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi. I gieffini sono stati additati come “falsi” perché poco chiari nell’esporre le proprie opinioni sulla pace tra Varrese e Beatrice Luzzi.

La discussione tra Paolo e Massimiliano

Nelle ultime ore, mentre Massimiliano provava a chiarire con Angelica, il macellaio romano è intervenuto dopo aver sentito l’attore dire di essersi offese da alcune sue affermazioni. “Ho sentito dire che tu hai detto che io te l’ho detto per tirare le mani avanti. Io te l’ho detto perché mi sono pentito di aver usato parole troppo pesanti, ma non ho tirato le mani avanti. Anche perché non ho paura di niente, neanche di dirlo in puntata. Il pensiero mio su quell’atteggiamento rimane quello e non è lo stesso che mi han fatto spostare nel letto di Giuseppe. Sono altre ragioni, tranquillo. Voglio chiacchierare di cose di cui posso chiacchierare con Giuseppe. Stai tranquillo, non sei al centro dei miei pensieri. E mi dispiace che tu l’abbia presa così perché non era quella l’intenzione. L’ho detto che mi sono pentito di dire determinate parole”.

Non si è fatta attendere la replica di Massimiliano: “Da parte degli altri non c’è l’empatia e la comprensione che ho avuto io nei confronti di molti. Che ho detto di così pesante? Perché ci riferiamo ancora al discorso del tavolo? Perché fa comodo. Mi sono scusato già tre volte, anche ieri sera, ma si torna sempre a parlare di martedì scorso”.